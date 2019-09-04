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Динара Прокопьева

6 сентября 2019, 12:00

КультураДуховная жизнь

Известный коллекционер рассказал Андрею Кузьмину о древнейшем списке Казанской иконы Божией Матери

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КультураДуховная жизнь

Известный коллекционер рассказал Андрею Кузьмину о древнейшем списке Казанской иконы Божией Матери

Фото: Султан Исхаков

В частной коллекции главы «Связьинвестнефтехима» хранится копия чудотворной иконы, которая старше знаменитого «Ватиканского» списка.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Коллекционер Валерий Сорокин, а по совместительству председатель совета директоров Ак Барс Банка и гендиректор «Связьинвестнефтехим» стал новым героем программы «Интервью без галстука». В беседе с гендиректором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым он рассказал о древнейшем экспонате из своей коллекции.

«Это правда. Серьезные ученые датировали этот список первым десятилетием после явления иконы, причем у нее достаточно архаичный оклад. Порядка двух лет мы исследуем эту икону и ее оклад», — ответил Сорокин на вопрос, действительно ли в его коллекции есть список иконы Казанской Божьей матери, более древний, чем «Ватиканский».

Коллекционер рассказал, что рано или поздно покажет ценный экспонат, когда эксперты дадут ему оценку.

«Я принял усилия по ее реставрации, поскольку сама икона была записана многослойно, были более поздние слои краски. Например, XIX века. Самый нижний слой был обнаружен в результате профессионального раскрытия иконы. Все это делали в Москве, в серьезных учреждениях. Реставрацией занимались профессионалы, такое нельзя делать на любительском уровне. Это самая большая ошибка», — добавил собеседник.

Сорокин дал интервью накануне открытия Музея Казанской иконы, где собраны экспонаты из его личной коллекции. Большая часть — иконы, написанные в мастерской в XIX — XX веках в Казанском Богородицком монастыре, в одном здании с Крестовоздвиженским храмом. В музее также появится уникальный макет окрестностей монастыря на рубеже позапрошлого и прошлого веков.

Гость программы рассказал, когда в нем появилась страсть к коллекционированию и почему ему интересна «казанская тема». Разговор также коснулся темы обретенной и утраченной Казанской иконы Божией матери.

Полную версию интервью с Валерием Сорокиным читайте завтра на портале «События».

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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