На дне выборов в Альметьевске выступят Лэйна, Burito и Юлиана Караулова

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В единый день голосования, 8 сентября, на избирательных участках Альметьевска пройдут развлекательные программы и мастер-классы, будет организовано чаепитие, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



С 8 часов утра до полудня на площади перед ДК «Нефтьче» в рамках проекта «Счастливый Альметьевск» будет работать ярмарка-продажа сельхозпродукции, которую украсит концертно-развлекательная программа от творческих коллективов района.



С 10 часов утра начнут работать зоны здоровья, где желающие смогут измерить давление и проверить уровень сахара в крови. Параллельно стартует спортивно-игровая программа проекта «Зеленый фитнес».



На площади Нефтяников также состоится крупнейший гастрономический фестиваль #Явыбираюсчастье, в котором примут участие более 50 ресторанов республики. Он будет длится 12 часов – с 10 часов утра до 22 вечера.



С полудня начнут работу площадки проекта «Культурная среда города» с мастер-классами, развлекательными и игровыми программами.



В 16.30 на центральной сцене площади состоится большой концерт с участием звезд татарской эстрады. На сцену выйдут Салават Миннеханов, Гузэлем, DJ Радик, группы «Казан егетлэре», ZAINETDIN ethno show project, Лэйна и Фирдус Тямаев.



Завершится фестиваль выступлением российских звезд Burito и Юлианы Карауловой.

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