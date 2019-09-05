В колледжах и техникумах могут перестать готовить лаборантов-аналитиков и токарей-универсалов

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Министерство просвещения РФ предложило с 2021 года прекратить прием в техникумы и колледжи по девяти устаревшим профессиям и 23 специальностям. Проект соответствующего приказа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Пересмотр содержания перечней профессий и специальностей в профессиональном образовании вызван устареванием образовательных программ.

Речь идет о таких профессиях, как наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик и лаборант-аналитик.

Кроме того, планируется перестать обучать студентов ссузов метрологии, прикладной эстетике, гостиничному сервису и так далее.

При этом в пресс-службе Минпросвещения особо подчеркнули, что «проект приказа не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям, просто действующие стандарты уже не отвечают запросам рынка». В связи с этим учить студентов колледжей и техникумов собираются по новым программам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о сроках исчезновения наиболее массовых профессий в России.

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