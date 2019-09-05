Форвард «Ак Барса» о победе над «Йокеритом»: Во втором периоде довели дело до победы

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Йокеритом» (5:2) и вспомнил заброшенную им шайбу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Приятно наконец-то выиграть, я думаю, для всего коллектива (много новых ребят!) важна победа», – подчеркнул он.

Решающим, по мнению Галиева, стал второй период встречи:

«Первый период был тяжелый, соперник хорошо начал, агрессивно, быстро, мы где-то не успевали. Забили первый гол, немного подуспокоили игру, во втором периоде реализовали свои моменты и довели дело до победы».

Говоря же о своем голе, хоккеист признал, что старался бросить быстрее, чтобы не успел среагировать голкипер финнов.

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