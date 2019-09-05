Под Нижнекамском экологи открыли свободный доступ к озеру Каракуль

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Под Нижнекамском экологи открыли гражданам свободный доступ к озеру Каракуль. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

К специалистам Закамского территориального управления ведомства обратились за помощью местные жители. Выехав на место, экологи обнаружили установленный вплотную к урезу воду металлический забор. «Забор должен был находиться на расстоянии минимум 20 метров от озера», – прокомментировали они допущенное владельцем земельного участка нарушение законодательства.

В результате возведший забор гражданин оказался привлечен к административной ответственности по статье 8.12.1 КоАП РФ («Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе»). Его обязали выплатить штраф (размер которого для физических лиц может составлять от 3 тыс. до 5 тыс. рублей) и устранить нарушение.

На данный момент свободный доступ к озеру восстановлен, подчеркнули в Минэкологии республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у озера Каракуль заметили черепаху, считавшуюся исчезнувшей в Татарстане.

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