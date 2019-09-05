Объявлен конкурс на лучший проект памятного знака погибшим в боях за Крым татарстанцам

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Министерство культуры Татарстана объявило открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект памятного знака уроженцам ТАССР, погибшим в боях за Крым в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры и архитекторы, являющиеся членами соответствующих творческих союзов. Работа над проектом при этом может вестись ими как в одиночку, так и в составе созданного ими коллектива.

Как отмечается в положении о конкурсе, «высота памятного знака не должна превышать 160 см, ширина – не более 170 см». Разместить его предполагается на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 годов «Концлагерь “Красный“».

Оцениваться представленные работы будут по следующим критериям: образная и эстетическая выразительность и цельность архитектурно-композиционного решения,

гармоничное сочетание с прилегающей территорией и окружающей средой, условия восприятия, а также оригинальность авторского замысла проекта.

Проводится конкурс с 10 сентября по 10 декабря 2019 года. Ознакомиться с положением о нем и скачать заявку можно на сайте Минкультуры РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.