Правительство РФ поддержало проект о выплате частных пенсий с 55 и 60 лет

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Правительство РФ направило в Государственную Думу положительный отзыв на законопроект, разрешающий выплаты негосударственных пенсий женщинам с 55 лет и мужчинам с 60. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия» в ГД.

Соответствующий документ предполагает снижение на пять лет возраста выхода на частную пенсию. При этом инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим категориям лиц, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий, ее будет назначать еще раньше.

«Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста <...>», – объяснил смысл новеллы один из ее авторов – член Комитета ГД по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму еще в мае этого года. Рассмотреть ее нижняя палата парламента планирует в ходе осенней сессии.

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