Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и небольших дождях

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 6 сентября, ночью и утром местами на территории Татарстана опустится туман. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Кроме того, кое-где, преимущественно на востоке региона, пройдут небольшие дожди. Будет дуть северо-восточный ветер – слабый до умеренного.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 5 градусов выше нуля. Днем воздух по республике прогреется до 17–22 градусов тепла.

Как сообщало ИА «Татар-информ», ранее синоптики анонсировали, что в пятницу и субботу, 6 и 7 сентября, температурный фон в Татарстане «еще немного повысится».

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