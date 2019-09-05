В Приволжском районе Казани открылся детский сад комбинированного вида с татарским языком обучения

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани открылся детский сад № 36 комбинированного вида с татарским языком обучения «Иделкәй». Новое учреждение осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

Строительство детского сада, рассчитанного на 220 детей и общей площадью 4,6 тыс. кв. м, началось в декабре 2018 года в рамках национального проекта «Демография».

В саду сформированы 12 групп для детей от полутора лет. Шесть ясельных групп расположены на первом этаже, у каждой из них есть своя спальня, гигиеническая комната, буфетная и раздевалка. На втором этаже — помещения для шести групп детей возрастом от 3 до 7 лет. Детский сад адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, в здании установлен лифт, рассказала заведующая детским садом Гузелия Миннекаева.

«На базе этого детского сада будет работать музыкальная школа № 7. Ребята, увлекающиеся музыкой, смогут освоить игру на скрипке, гитаре и фортепиано», — сказал во время осмотра учреждения начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

Ильсур Метшин осмотрел помещения детсада и пообщался с коллективом. «В этом густонаселенном и растущем микрорайоне созданы все условия, чтобы дети реализовывали свои таланты. Во время проектировки мы внимательно смотрели, чтобы здесь было экологически чисто, чтобы была возможность создать все условия для жизни и развития детей, чтобы все было в шаговой доступности. Мы уделяем этому много внимания», — подчеркнул мэр.

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