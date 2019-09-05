ФСИН России приехала в Казань по пути Катюши Масловой с акцией «Воскресение души»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани прошла Всероссийская акции «Воскресение души», приуроченная к 120-летию выхода романа Льва Толстого «Воскресение». Проект стартовал 2 сентября и продлится восемь дней. Его участники проедут по городам, по которым следовала героиня романа Екатерина Маслова, приговоренная к ссылке в Сибирь на каторжные работы: Москва, Тула, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Пермь.

В каждом городе сотрудники посещают женские колонии, где осужденные представляют им свои творческие номера, посвященные роману Толстого. Так как в Казни нет женских исправительных учреждений, в Главном управлении ФСИН России по РТ прошел круглый стол, посвященный ресоциализации бывших осужденных и профилактике экстремизма в исправительных учреждениях Татарстана.

В мероприятии приняли участие делегация ФСИН России, омбудсмен республики Сария Сабурская, помощник Премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин, а также известный спортсмен и основатель движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом Дмитрий Носов.

«В прошлом году акция была посвящена публикации книги "Остров Сахалин" Антона Чехова. Авторы и произведения для акции выбираются не так просто. Мы выбираем те произведения, которые раскрывают историю уголовно-исполнительной системы, то, как она преобразовывалась за эти десятилетия, какие были условия содержания тех лиц, которые преступили закон и оказались сосланы на каторгу», — рассказал первый заместитель начальника Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Федор Ушков.

По его словам, Чехов своей книгой перевернул сознание общества — люди были в ужасе от того, что происходило за стенами каторги. А Лев Толстой в своем произведении описывает путь каторжан — расставание с близкими родственниками, что происходило в пути, в местах заключения.

«Теперь, когда мы разбираем эти вопросы, мы смотрим, как сейчас проходит воспитательная работа в уголовно-исполнительной системе. Конечно, разница между теми и нынешними условиями космическая», — поделился сотрудник ФСИН.

Когда человека задерживают, он оказывается в сложнейшей ситуации, отмечает Ушков. «Когда арестованный попадает в СИЗО, первый, кто его встречает, — это психолог, который может его выслушать, может помочь разобраться и направить в нужную сторону. Задача уголовно-исполнительной системы разобраться в причинах совершения этого преступления, помочь человеку понять, что привело его сюда. А если он сможет разобраться, он сможет выстроить новую форму поведения. И цель акции — как раз обратить внимание на эту проблему через исторический аспект», — говорит Ушков.

Также участники делегации поднимают вопрос ресоциализации осужденных. Как отметил помощник Премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин, этой проблемой в Татарстане занимаются уже давно.

«Мы все прекрасно понимаем, что пока не будет Федерального закона по пробации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не будет единого подхода к решению этого вопроса. То, что касается республики, сегодня есть поддержка нашего Президента, поддержка Правительства, у нас есть понимание вопроса, но нет федерального документа. На своем уровне мы серьезно занимаемся этим вопросом», — рассказал помощник Премьер-министра РТ.

Хамадишин добавил, что сегодня делается многое для решения проблемы: строится общежитие для бывших осужденных, в колониях организованы адаптационные отряды и отряды для наркозависимых.

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