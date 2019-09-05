В Елабуге стартовала акция «Осенняя неделя добра — эстафета добрых дел»

(Елабуга, 5 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге, как по всей республике, стартовала добровольческая акция «Осенняя неделя добра — эстафета добрых дел». Это ежегодная акция, призванная объединить людей вокруг идеи помощи тем, кто в ней нуждается.

Каждый день акции в Елабуге пройдет под отдельной темой. Например, сегодня «День добрых начинаний» прошел под началом сотрудников Управления социальной защиты населения. Они организовали Марш добра с участием пожилых волонтеров «Алтын яшь» из дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также сотрудников центра «Доверие». Участники акции прошли по улицам нижней части города, вручая елабужанам веселые смайлики и шары-сердечки, тем самым делились хорошим настроением и рассказывали о самой акции.

Также сегодня в реабилитационном центре «Астра» прошел большой благотворительный концерт в поддержку особенных детей. Стоит отметить, что немало мероприятий, запланированных в эти дни в Елабуге, направлены на поддержку больных детей.

«В эти дни в рамках акции запланированы такие дни, как „Мы вместе! Спортивный Татарстан!“, „Ветеран живет рядом“, „Добрая земля“. Мы хотим, чтобы елабужане знали, что нужно делать добрые дела, относиться с добром друг другу. К примеру, в рамках акции „Мы вместе! Спортивный Татарстан!“ пройдут спортивные мероприятия с привлечением пожилых, а также людей с ограниченными возможностями.

Сотрудники здравоохранения будут оказывать адресную помощь ветеранам, кроме этого, мы показываем кабинет гериатрии, чтобы люди старшего поколения могли прийти сюда. На улицах города в эти дни запланированы обследования артериального давления среди елабужан, состоится уборка могил участников Великой Отечественной войны», — рассказала заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

Завтрашний день в Елабуге пройдет под девизом #Мы вместе #Без бергэ. Он будет направлен на поддержку детей, нуждающихся в помощи, привлечение внимания к проблемам детей, воспитание в них милосердия и толерантности.

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