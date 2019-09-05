В России разработали школьный учебник по охране здоровья

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Минздрав России разработал учебник по охране здоровья, пишет «Российская газета».

Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в учебнике будут разделы, посвященные здоровому образу жизни, методам оказания первой помощи, мониторингу своего здоровья и другим аспектам.

Отмечается, что в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография», ведомство прорабатывает изменения в различные школьные дисциплины. Вероника Скворцова отметила, что информационные блоки по теме здоровья должны быть включены в учебники ОБЖ, природоведения, биологии и другие предметы.

«Мы поставили перед собой задачу, чтобы уже в сентябре 2020 года началось обучение по данной программе. Мы это проговорили с Минпросвещения, они к этому тоже готовы», — заявила министр.

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