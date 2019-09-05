(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). ГИБДД Татарстана следит за нарушителями ПДД при помощи аэростата Росгвардии, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«ДТП, которые происходят из-за выезда на встречную полосу, чаще всего приводят к тяжким последствиям. В этом году произошло 124 таких аварии, в которых 22 человека погибли и 210 получили различные травмы», – рассказали в ГИБДД.

Для предупреждения подобных нарушений ГИБДД практикует все новые виды профилактики. Один из них – использование аэростата Авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии РТ.

«Аэростат запускают над наиболее аварийными участками автодорог, что позволяет выявлять грубые нарушения ПДД, связанные с обгоном. В аэростате установлена обзорная и детализирующая камеры, способные фиксировать все происходящее в радиусе нескольких километров», — отметили в полиции.

За время проведения мероприятия сегодня было пресечено 12 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. На нарушителей составили протоколы, теперь им грозят штрафы или лишение прав.

Госавтоинспекция Татарстана планирует и дальше использовать аэростат для мониторинга состояния дорог республики.

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