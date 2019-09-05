В канун 20-летия подвига Героя России Алексея Козина росгвардейцы побывали на его могиле в Казани

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В канун 20-летия подвига Героя России Алексея Козина росгвардейцы Татарстана побывали на его могиле в Казани, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Сегодня исполняется 20 лет подвигу танкиста внутренних войск МВД России, лейтенанта Алексея Козина. За мужество и героизм, проявленные на операции по ликвидации бандформирования и освобождению Новолакского селения ему посмертно присвоили звание Героя РФ», – рассказали в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что с момента создания отряда без внимания сотрудников ОМОН Росгвардии Татарстана не остается мать Героя РФ Лариса Козина. Росгвардейцы интересуются ее проблемами и посильно помогают их решать.

В канун 20-летия гибели Алексея Козина они посетили могилу танкиста, привели в порядок место захоронения и возложили цветы в дань памяти Герою.

Напомним, что уроженец Казани Алексей Козин был удостоен звания Героя России за то, что ценой своей жизни спас жизни товарищей и сохранил боевую машину. Случилось это 5 сентября 1999 года недалеко от райцентра Новолакское в Дагестане. Звание ему было присвоено посмертно Указом Президента РФ 12 ноября 1999 года.

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