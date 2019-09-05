Минздрав Татарстана планирует привить от гриппа более полумиллиона детей

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Более 500 тысяч детей планируют привить врачи Татарстана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Мы планируем привить 594 тысячи детей и 13 тысяч беременных женщин. Для детей и беременных применяется особая вакцина без консервантов, это щадящая вакцинация, которая легко переносится», – объяснил Абашев.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, дети и беременные наиболее уязвимы перед инфекцией. «Наиболее подверженными к заболеванию являются дети. В прошлом сезоне доля заболевших детей от всех заболевших составляла почти 70%. Кроме того, в группу риска входят пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, студенты, работники, имеющие в своей деятельности тесный контакт с населением. В этих категориях мы планируем охватить 75% населения. На сегодня вакцинацией охвачено уже 6 тысяч детей», – отметила руководитель управления Марина Патяшина.

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