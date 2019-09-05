С начала года 40 осужденных в Татарстане были оштрафованы за экстремистские татуировки

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В этом году 40 осужденных в Татарстане были оштрафованы за экстремистские татуировки. Об этом сегодня на круглом столе в УФСИН России по РТ рассказал начальник оперативного отдела ведомства Руслан Хазиев.

«УФСИН проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремистской деятельности. В отношении представителей указанной среды, находящихся в местах лишения свободы, применяется статья Административного кодекса "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики". Проще говоря, осужденные, которые носят на теле экстремистскую символику, привлекаются к административной ответственности. В судебном порядке им выписывается штраф от одной до двух тысяч рублей. В этом году привлечено 40 осужденных, в том году их было 54», – рассказал Хазиев.

По словам начальника отдела, чтобы избежать штрафа, осужденные могут свести татуировки в больнице колонии, либо обязаны скрывать их под одеждой.

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