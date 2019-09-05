Роспотребнадзор по РТ: Один больной гриппом может заразить до 70% коллектива на рабочем месте

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Один больной гриппом сотрудник способен заразить до 70% своего коллектива. Об это на пресс-конференции рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Хочу обратить внимание руководителей предприятий. Грипп – одно из самых заразных заболеваний. И по статистике, один больной гриппом может заразить 70% всех сотрудников организации. И для достижения результатов вакцинации необходимо привить не менее 75% всех сотрудников в рабочем коллективе. Очень хорошо, если в офисах, крупных компаниях поставят бактерицидные облучатели, которые могут работать в присутствии людей. Это тоже очень хороший сдерживающий инфекцию фактор», – отметила глава управления.



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