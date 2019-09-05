Женщины-депутаты Госсовета РТ включат предложения жителей Кукмора в перечень наказов избирателей

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Члены объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» сегодня посетили Кукморский район, где встретились с женским активом и профсоюзными лидерами. Парламентарии отметили, что предложения кукморцев не останутся без внимания и будут включены в общий перечень наказов избирателей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Депутаты побывали на валяльно-войлочном комбинате, заводе металлопосуды, швейной фабрике, а также встретились с коллективом центральной районной больницы. В ходе посещения предприятий кукморцы попросили членов объединения обратить внимание на ряд вопросов. Например, в районе в детских садах не хватает ясельных групп. Заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова заверила, что подобные проблемы уже решаются в республике в рамках реализации национального проекта «Демография».

Трудовые коллективы, с которыми пообщались женщины-депутаты, также обратились с предложениями по совершенствованию законодательства в сфере охраны труда, защиты прав детей и другими вопросами.

«Несмотря на то, что в Кукморе имеются четыре большие школы, в которых обучаются по 600 – 700 детей, район нуждается в еще одном крупном образовательном учреждении. Мы поставим перед республиканскими властями вопрос о том, что ее нужно строить», – подчеркнула Римма Ратникова.

Кроме того, она рассказала о начале реализации беспрецедентного проекта по благоустройству дворов на всей территории Татарстана. На эти цели в течение трех лет будет выделено 50 млрд рублей. Римма Ратникова заметила, что жители сами решат, каким будет их двор.

Зампредседателя Госсовета, руководитель объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» Татьяна Ларионова добавила, что «встречи с населением способствуют принятию правильных решений, эффективных законов, а также контролю над их исполнением».

Члены объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» являются инициаторами крупных социально значимых проектов, законодательных инициатив, которые были внесены на рассмотрение как регионального, так и федерального парламентов.

В этом созыве женщины-депутаты реализовали мероприятия по оказанию помощи детям-инвалидам, созданию условий для тех, кто находится в домах престарелых. Были организованы встречи с участием широкой общественности по привлечению внимания к вопросам демографии, недопущению разводов и др.

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