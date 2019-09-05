WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

5 сентября 2019, 21:54

Экономика и финансы

Брянские таможенники на WorldSkills изъяли запрещенные к провозу баллоны с газом

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Экономика и финансы

Брянские таможенники на WorldSkills изъяли запрещенные к провозу баллоны с газом

Специалисты из Брянской таможни помогли татарстанцам досматривать грузы на мировом чемпионате профессионального мастерства.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Федеральная таможенная служба во время проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 направила в Казань мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) из Брянской таможни. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«За время работы экипаж Брянской таможни проверил свыше 600 транспортных средств. 69 автомобилей попали под подозрение. После углубленного досмотра выяснилось, что перевозятся не заявленные в документах ГСМ, монтировки, инструменты, огнетушители, оборудование. В двух случаях изъяты баллоны с газом, запрещенные к провозу», — рассказали в пресс-службе.

Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс — уникальная техника, которая позволяет определить содержимое любого грузового транспортного средства без разгрузки, сканируя его. Оборудование выявит наличие дополнительных вложений, не предусмотренных товарной накладной, позволяет увидеть содержимое скрытых полостей (шин, бензобаков, кабины и т.д.) и выявить представляющие опасность предметы.

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