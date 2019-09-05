В Татарстане построят культурный центр для кряшен

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане появится культурный центр для кряшен имени Якова Емельянова. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Определить основными целями деятельности Учреждения сохранение и укрепление единства многонационального народа Татарстана, содействие в реализации прав кряшен на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической среды обитания», — говорится в документе.

В новом культурном центре будет работать 14 человек.

«В настоящее время проходят установленные регламентом процедуры по созданию нового ГБУ „Культурный центр им. Я.Е. Емельянова“. Здание культурного центра расположено по адресу: г. Казань, ул. Худякова, 11», — рассказали в пресс-службе Минкульта РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.