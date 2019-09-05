Татарстанские таможенники во время WorldSkills проверили более 470 тонн грузов

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Татарстанские таможенники во время проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 проверили более 470 тонн грузов. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«Сложность таможенного контроля товаров чемпионата WorldSkills, в отличие от других соревнований мирового уровня, заключалась в большом объеме единиц перемещаемых товаров», — отметил первый заместитель начальника Татарстанской таможни Геннадий Кальков.

По его словам, в мероприятии приняло участие более 1,3 тыс. конкурсантов, а соревнования проходили по 56 компетенциям, каждая из которых обеспечивалась индивидуальным специальным набором приспособлений: от набора мелких инструментов до высокоточных и современных промышленных станков.

При этом основная нагрузка пришлась на два таможенных поста: Казанский и международный аэропорт «Казань». На Казанском таможенном посту были оформлены товары из 41 страны общим весом более 389 тонн, стоимость которых составила порядка 15 млн евро. Во время чемпионата в Татарстан ввозили промышленное оборудование, демонстрационную аппаратуру, мебель, инструменты, оснастки и расходные материалы.

Многие участники чемпионата, болельщики и представители СМИ из 25 стран мира прибыли через воздушные ворота Татарстана. Всего за период проведения чемпионата таможенники в казанском аэропорту провели контроль в отношении 82,5 тонн груза.

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