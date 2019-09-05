(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Жительница Алексеевского района отправилась на полгода в колонию за неуплату алиментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«29-летняя местная жительница более года отказывалась выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. За это она уже привлекалась к административной и уголовной ответственности, однако должных выводов не сделала», — рассказал Галиев.

В итоге ее долг по алиментам превысил 210 тысяч рублей. По решению суда женщина отправится в колонию общего режима на шесть месяцев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.