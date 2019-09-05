Инспекторы ГИБДД напомнили жителям Казани о соблюдении правил ПДД на пешеходных переходах

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Во время акции «Движение без опасности» автоинспекторы напомнили жителям Казани о соблюдении правил дорожного движения на пешеходных переходах.

Инспекторы ГИБДД вместе со студентами-волонтерами из Казанского государственного аграрного университета ловили пешеходов, которые переходили дорогу в неправильном месте, проводили с ними беседы, раздавали памятки и светоотражающие значки.

Акцию провели в центре города на перекрестке улиц Батурина и Большая Красная. Именно там находятся сразу два нерегулируемых пешеходных перехода, предназначенных для пешеходов и велосипедистов.

«Люди привыкли к тому, что в основном пешеходные переходы окрашены в бело-желтый цвет, и есть какие-либо указательные знаки. Однако об изменениях правил дорожного движения пешеходы, к сожалению, не знают. К примеру, они не знают, что сейчас появились новые виды знаков, новые разметки. Во время сегодняшнего рейда наша задача напомнить пешеходам о правилах ПДД», – рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Казани Оксана Кононенко.

Среди нарушителей, которые сегодня чаще всего попадались автоинспекторам, оказались женщины с детьми. Они переходили дорогу на пешеходном переходе для велосипедистов.

Оксана Кононенко отметила, что женщины с детьми очень часто нарушают правила, когда переходят дорогу. Ярким примером стал случай на улице Вишневского, когда женщина с коляской пыталась перебежать оживленную многополосную дорогу.

«Мамочки с колясками – особенная категория пешеходов. Женщины не всегда задумываются о том, что ребенку в коляске может угрожать опасность. Правила дорожного движения должны знать не только водители, но и пешеходы. Они тоже должны нести ответственность за свое поведение на дороге, тем более, если они с маленькими детьми», – сказала Кононенко.

Старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Казани просит жителей города соблюдать ПДД, переходить дорогу только на пешеходном переходе, обязательно убедившись в том, что их пропускают водители. В ночное время инспектор посоветовала носить на одежде светоотражающие элементы.



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