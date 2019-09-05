В Казани пройдет Международная конференция «Актуальные проблемы нейробиологии»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). 9 — 12 сентября в Казанском институте биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН (Казань, ул. Лобачевского, д. 2/31) пройдут Международная конференция «Актуальные проблемы нейробиологии», Х Всероссийская школа молодых ученых, посвященная памяти академика РАН Евгения Никольского, и сателлитный симпозиум «От нейрона к мозгу». Об этом сообщает пресс-центр ФИЦ КазНЦ РАН.

В работе конференции примут участие известные российские ученые, академики РАН, а также зарубежные ученые, имевшие тесные контакты с Евгением Никольским. Ведущие ученые Финляндии, Франции, Чехии и российские специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани расскажут о последних достижениях в области нейробиологии.

Молодые ученые из Нижнего Новгорода, Пущино, Сыктывкара, Казани, Москвы и других городов представят результаты своих исследований в устных докладах, а молодые ученые-нейробиологи представят стендовые доклады.

В рамках конференции пройдет X Всероссийская школа молодых ученых, посвященная памяти академика РАН Евгения Евгеньевича Никольского, который был инициатором и долгие годы председателем Организационного Комитета таких школ в Казани. Он в течение более 35 лет заведовал кафедрой медицинской и биологической физики Казанского государственного медицинского университета, а также создал лабораторию Нейрофармакологии в Казанском федеральном университете.

В работе Школы примут участие более 150 молодых ученых из Казани и других научных центров страны.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.