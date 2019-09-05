WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

5 сентября 2019, 20:31

Наука и образование

В Казани пройдет Международная конференция «Актуальные проблемы нейробиологии»

Рекомендуем

Наука и образование

В Казани пройдет Международная конференция «Актуальные проблемы нейробиологии»

Конференция посвящена памяти выдающегося отечественного нейробиолога – академика РАН Евгения Евгеньевича Никольского.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). 9 — 12 сентября в Казанском институте биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН (Казань, ул. Лобачевского, д. 2/31) пройдут Международная конференция «Актуальные проблемы нейробиологии», Х Всероссийская школа молодых ученых, посвященная памяти академика РАН Евгения Никольского, и сателлитный симпозиум «От нейрона к мозгу». Об этом сообщает пресс-центр ФИЦ КазНЦ РАН.

В работе конференции примут участие известные российские ученые, академики РАН, а также зарубежные ученые, имевшие тесные контакты с Евгением Никольским. Ведущие ученые Финляндии, Франции, Чехии и российские специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани расскажут о последних достижениях в области нейробиологии. 

Молодые ученые из Нижнего Новгорода, Пущино, Сыктывкара, Казани, Москвы и других городов представят результаты своих исследований в устных докладах, а молодые ученые-нейробиологи представят стендовые доклады. 

В рамках конференции пройдет X Всероссийская школа молодых ученых, посвященная памяти академика РАН Евгения Евгеньевича Никольского, который был инициатором и долгие годы председателем Организационного Комитета таких школ в Казани. Он в течение более 35 лет заведовал кафедрой медицинской и биологической физики Казанского государственного медицинского университета, а также создал лабораторию Нейрофармакологии в Казанском федеральном университете.

В работе Школы примут участие более 150 молодых ученых из Казани и других научных центров страны.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Лаишевском районе открылся обновленный детсад «Алтынчэч»
Новости дня
21:58
«Ак Барс» одержал первую победу в чемпионате

На протяжении всей игры с «Йокеритом» казанцы доминировали на льду.

21:54
Брянские таможенники на WorldSkills изъяли запрещенные к провозу баллоны с газом

Специалисты из Брянской таможни помогли татарстанцам досматривать грузы на мировом чемпионате профессионального мастерства.

21:40
Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и небольших дождях

На территории республики сохранится умеренно теплая погода.

21:24
В Камских Полянах будут перерабатывать томаты и экспортировать зерно в Иран

Комиссия при Министерстве сельского хозяйства РТ поддержала проект по созданию нового производства по фасовке и переработке томатов и огурцов.

21:05
В селе Усады откроется новый детский сад «Айтишка»

Детсад «Айтишка» построен в рамках нацпроекта «Демография», он рассчитан на 260 мест, 140 из которых предназначены для детей от одного до двух лет.

20:50
В Бавлинском районе откроется отремонтированный за 17 млн рублей Дом культуры

Из республиканского бюджета на ремонт было выделено 15,2 млн рублей, из местного – 1,8 млн рублей.

20:31
В Казани пройдет Международная конференция «Актуальные проблемы нейробиологии»

Конференция посвящена памяти выдающегося отечественного нейробиолога – академика РАН Евгения Евгеньевича Никольского.

20:15
В алексеевском селе Мокрые Курнали открылся дом культуры после капитального ремонта

После перерезания ленточки в сельском доме культуры состоялся первый концерт художественной самодеятельности.

20:04
Изменился вокзал отправления и прибытия автобусов Москва – Казань

Автобус из Казани будет прибывать в Москву на автовокзал «Центральный».

19:55
Сбивший людей у рынка на Ломжинской в Казани водитель грузовика утверждает, что его подрезали

По предварительной информации, водитель грузовика был трезв, более точно можно будет сказать после проведения медицинского освидетельствования.

19:49
В России разработали школьный учебник по охране здоровья
19:36
В Приволжском районе Казани открылся детский сад комбинированного вида с татарским языком обучения

Новое дошкольное учреждение осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин.

19:28
На фестиваль «Здоровье легким шагом» в Автоград съедутся любители скандинавской ходьбы

Перед стартом состоятся мастер-классы, во время которых опытные инструкторы расскажут о преимуществах данного вида спорта.

19:22
В Лаишевском районе открылся обновленный детсад «Алтынчэч»

Обновленный детский сад на 50 мест полностью поменял свой облик.

19:10
ФСИН России приехала в Казань по пути Катюши Масловой с акцией «Воскресение души»

В Казани прошла Всероссийская акции «Воскресение души», приуроченная к 120-летию выхода романа Льва Толстого «Воскресение».

18:50
Общественная палата РТ уличила движение «Голос» в распространении фейковых жалоб

По мнению общественников, необоснованные обвинения распространяются с целью дискредитировать объективность независимых наблюдателей.

18:47
ПСО «Казань» строит вторую очередь «Восточного» с опережением графика

На космодроме в рамках второй очереди начато возведение командного пункта, под него уже вырыт котлован и наполовину залито бетонное основание.

18:33
Жительница Алексеевского района отправилась на полгода в колонию за неуплату алиментов

Долг женщины на содержание ребенка превысил 210 тысяч рублей.

18:15
Первым в Татарстане завершил сев озимых культур Атнинский район

В республике осенний посев проведен на площади 404 тыс. га, что составляет 75% к прогнозу.

18:06
Инспекторы ГИБДД напомнили жителям Казани о соблюдении правил ПДД на пешеходных переходах

В центре города полицейские вместе со студентами-волонтерами беседовали с пешеходами, которые неправильно переходили дорогу, и раздавали им памятки.

18:02
Женщины-депутаты Госсовета РТ включат предложения жителей Кукмора в перечень наказов избирателей

Члены объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» в Кукморе пообщались с трудовыми коллективами.

17:51
В Татарстане построят культурный центр для кряшен

Республиканский центр будет носить имя кряшенского поэта Якова Емельянова.

17:47
Пострадавшие от наезда грузовика в Казани – в основном пожилые торговцы с рынка на Ломжинской

По данным Министерства здравоохранения РТ, в этой дорожной аварии травмы получили пять человек.

17:45
ГИБДД Татарстана следит за нарушителями ПДД при помощи аэростата Росгвардии

В аэростате установлена обзорная и детализирующая камеры, способные фиксировать все происходящее в радиусе нескольких километров.

17:42
Исполком Казани обязал владельцев 10 незаконных торговых точек демонтировать их к середине сентября

Сносу подлежит ряд объектов по улицам Центральная, Ершова, Фрунзе, Сафиуллина, Краснококшайская, Журналистов, Горьковское шоссе и проспекту Победы.

События