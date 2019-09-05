Первым в Татарстане завершил сев озимых культур Атнинский район

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Атнинский район Татарстана завершил сев озимых культур первым в республике. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении сельского хозяйства и продовольствия муниципалитета.

Согласно данным сельхозуправления, хозяйства района провели осенний сев на 7,7 тыс. га.

«В районе озимую рожь посеяли на 6,7 тыс. га, озимую пшеницу – на 1 тыс. га. Прогнозный показатель выполнен на 100%», – подчеркнул начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия района Марсель Гарипов.

Также он отметил, что в ближайшие дни будет завершена и уборка зерновых культур.

«На сегодня они обмолочены с 15,9 тыс. га, то есть с 86% уборочных площадей, намолочено 50,9 тыс. тонн зерна. Урожайность – 32 ц/га, это на 1,8 ц/га больше среднего показателя по республике», – рассказал Гарипов.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, в целом по республике планируется засеять озимыми культурами 541,3 тыс. га.

«По состоянию на 5 сентября осенний посев проведен на площади 404 тыс. га, что составляет 75% к прогнозу. Озимая пшеница посеяна на 285,7 тыс. га, рожь – на 113,4 тыс. га», – пояснил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

По словам собеседника агентства, близки завершению осеннего сева Пестречинский район, где озимыми культурами засеяно 8,5 тыс. га (или 97% отведенных площадей), Заинский район – 13,7 тыс. га (96%) и Тюлячинский район – 5,6 тыс. га (96%).

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике параллельно с уборкой урожая идет сев озимых культур.

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