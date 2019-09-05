В колониях и СИЗО РТ под постоянным контролем находятся 47 осужденных и арестованных за экстремизм

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В колониях и СИЗО Татарстана содержатся 47 человек, осужденных и арестованных за экстремизм. Об этом сегодня на круглом столе в УФСИН России по РТ рассказал начальник оперативного отдела ведомства Руслан Хазиев.

«На сегодняшний день в колониях республики содержатся 14 экстремистов, осужденных в основном за организацию незаконных вооруженных формирований, участие в них, за совершение терактов или возбуждение вражды и ненависти. По аналогичным обвинениям в СИЗО республики находятся 33 следственно-арестованных», — рассказал Руслан Хазиев.

Он отметил, что в СИЗО-1 и в СИЗО-2 сейчас помещены участники запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. А в СИЗО-3 — последователи также запрещенных в РФ организаций, известных как «Джамаат» и «ИГ»*.

«Осужденные и арестованные находятся под постоянным контролем сотрудников учреждений. На оперативную обстановку они не оказывают никакого влияния», – добавил Руслан Хазиев.

Сегодня в Главном управлении УФСИН России по РТ прошел круглый стол, посвященный ресоциализации бывших осужденных и профилактике экстремизма в исправительных учреждениях Татарстана.

В мероприятии приняли участие делегация ФСИН России, омбудсмен республики Сария Сабурская, помощник Премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин, а также известный спортсмен и основатель движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом Дмитрий Носов. Круглый стол стал частью Всероссийской акции «Воскресение души», приуроченной к 120-летию выхода романа Льва Толстого «Воскресение».

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Джамаат», «ИГ» – международные террористические группировки, запрещенные в России.



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