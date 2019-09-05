Исполком Казани обязал владельцев 10 незаконных торговых точек демонтировать их к середине сентября

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Собственники десяти незаконно установленных торговых помещений должны добровольно демонтировать их до 10 сентября, в противном случае объекты будут демонтированы уполномоченными органами до 4 октября. Об этом говорится в сборнике документов казанского исполкома.

«Установить срок для добровольного демонтажа самовольного (незаконного) объекта согласно приложению к настоящему распоряжению. После истечения срока для добровольного демонтажа обеспечить демонтаж самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Казани согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в документе.

Сносу подлежат сезонные торговые объекты, расположенные на проспекте Победы, вблизи дома № 100, на улице Журналистов, рядом с домом № 100, несколько павильонов по улицам Центральная, Ершова, Фрунзе и Горьковское шоссе, киоски на улице Сафиуллина, около дома № 50а, а также павильон по оказанию услуг шиномонтажа на Краснококшайской.

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