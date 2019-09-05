В алексеевском селе Мокрые Курнали открылся дом культуры после капитального ремонта

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В селе Мокрые Курнали Алексеевского района после капитального ремонта открылся сельский дом культуры. Глава района Сергей Демидов поздравил сельчан с этим долгожданным событием, пишет газета «Заря».



Сергей Анатольевич поблагодарил руководство республики, Президента РТ Рустама Минниханова за поддержку и содействие в реализации программ по строительству и ремонту сельских домов культуры.

Открытие состоялось при участии председателя колхоза «Родина» Ильгизара Ахметова, главы Бутлеровского сельского поселения Фирдауса Хайрутдинова.





От имени сельчан слова благодарности руководству республики, района и строителей высказала ветеран педагогического труда Александра Волкова, отметив, что сельский дом культуры без преувеличения получил вторую жизнь.



«Я желаю успехов творческому коллективу СДК, будьте всегда в тонусе, идите в ногу с жизнью, и пусть клуб будет всегда полон людьми», – пожелала сельчанка.



После перерезания ленточки в сельском доме культуры состоялся первый концерт художественной самодеятельности. А перед этим жители осмотрели здание отремонтированного клуба, где теперь располагается и библиотека.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Новое Сумароково Бугульминского района открылся сельский Дом культуры на сто мест.

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