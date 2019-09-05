Ак Барс Банк подарит смартфоны и ноутбуки самым активным клиентам

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Ак Барс Банк запустил акцию «Фестиваль подарков с Visa». Клиенты банка могут выиграть денежные призы, смартфон iPhone XR или ноутбук MacBook Pro 13.

В акции принимают участие все владельцы кредитной карты Emotion. Шанс получить главный приз будет у тех клиентов, кто чаще других оплачивал покупки с помощью карты в период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Каждая покупка должна быть на сумму не менее 300 рублей.

Победители первого месяца акции получат денежные призы, за второй и третий этап фестиваля Ак Барс Банк подарит самым активным клиентам 10 смартфонов iPhone XR 256 Гб, а победители четвертого месяца получат три ноутбука MacBook Pro 13.

По карте Emotion Ак Барс Банка можно оформить кредитный лимит до 500 тысяч рублей, снимать наличные без комиссии и пользоваться беспроцентным периодом 55 дней. Также клиенты получают бесплатное обслуживание при обороте более 15 тысяч рублей в месяц и кэшбэк 1,25%.

Узнать подробнее об условиях акции можно по ссылке.

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