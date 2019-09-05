Свыше 16 тыс. татарстанцев проголосуют на выборах в Госсовет РТ на удобных для них участках

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Свыше 16 тыс. татарстанцев воспользуются механизмом «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ЦИК РТ.

«С 4 сентября истек срок приема заявлений от граждан на голосование на удобном избирательном участке. Подано 16,8 тыс. заявлений на включение в списки избирателей на выбранном участке», — отметили в пресс-службе. Как уточнили в ЦИК РТ, свыше 9,4 тыс. заявлений подано через участковые избирательные комиссии, еще 5,7 тыс. — через портал Госуслуг, остальные заявления поступили через территориальные избиркомы и многофункциональные центры республики.

Центризбирком Татарстана подвел итоги подготовки избирательных комиссий к выборам в Госсовет РТ. На текущий момент все территориальные и участковые избирательные комиссии республики полностью готовы к проведению голосования. По данным ЦИК РТ, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в республике будут работать свыше 2,8 тыс. избирательных участков. Все они обеспечены материалами для оформления помещений для голосования в полном соответствии с выборным законодательством, а также технологическим оборудованием для организации выборов и создания максимально комфортных условий для избирателей.

В частности, 154 участка в Татарстане оснащены комплексами для электронного голосования (КЭГ). В общей сложности воспользоваться технологией сенсорного голосования смогут более 203,5 тыс. избирателей.

На 42 участках республики с наибольшей численностью избирателей будут работать автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней. Это устройство само считывает и распознает информацию с бюллетеня, бракует незаполненный или испорченный бюллетень, бюллетень более чем с одной отметкой и бюллетень, выданный на другом избирательном участке.

Участковым избирательным комиссиям 4 сентября были переданы шаблоны итогового протокола с QR-кодом. Сам протокол будет изготовлен непосредственно в помещении избирательного участка. Технология QR-кодирования позволяет исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и введении данных в систему ГАС «Выборы», а также значительно сокращает время на подведение итогов голосования.

Избирательные бюллетени и специальные знаки для маркирования заявлений о включении в списки избирателей по месту фактического нахождения все участковые избирательные комиссии должны получить не позднее 6 сентября.

Ранее Центризбирком РТ провел обучение всего состава участковых избирательных комиссий, в рамках которого сотрудники избирательной системы учились, в том числе, пользоваться разработанным специально к выборам мобильным приложением «Избиратель Татарстана». Это своего рода личный помощник сотрудника комиссии, в котором в доступной форме размещены методические материалы.

Самые популярные у пользователей разделы приложения — это «Видеоматериалы» и «Часто задаваемые вопросы». К дате голосования сотрудники всех участковых избирательных комиссий должны протестировать раздел фото- и видеофиксации, чтобы 8 сентября быть полностью готовыми к его использованию. Центризбирком РТ рекомендовал членам УИКов активно пользоваться приложением и фиксировать не только возможные спорные моменты, но и все избирательные действия комиссии.

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