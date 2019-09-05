WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

5 сентября 2019, 16:40

Экономика и финансы

Минпромторг РТ: Татарстан входит в топ-5 регионов по посещаемости фестиваля «Вместе ярче»

Рекомендуем

Экономика и финансы

Минпромторг РТ: Татарстан входит в топ-5 регионов по посещаемости фестиваля «Вместе ярче»

Фото: Владимир Васильев

В этом году организаторы мероприятия ожидают, что на фестиваль в парке Горького придет не менее 15 тыс. человек.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче», проходящий в Казани, является одним из самых крупных и популярных среди аналогичных мероприятий, проходящих в регионах страны. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов.

«Я точно могу заверить, что среди регионов России мы [Татарстан] — в верхней пятерке по популярности и посещаемости этого праздника. В том году за целый день около 15 тыс. человек приняло участие в празднике. В этом году, если погода нас не подведет, мы тоже рассчитываем по количеству от 15 тыс. и более», — сказал спикер.

Праздник пройдет 7 сентября в парке им. Горького. В рамках программы фестиваля будут организованы игровые, развлекательные тематические зоны, мастер-классы. Также планируется проведение выставки «Бульвар энергоэффективных технологий» и экспозиции газомоторной техники.

Гостей ждет установка по сжиганию газа, квест по электротехнике, тренажеры виртуальной реальности. По традиции на территории фестиваля будут работать пункты по обмену ламп накаливания на светодиодные.

Предусмотрена концертная программа. Для жителей и гостей столицы РТ выступят популярные исполнители из Москвы и Казани: ANDRO, финалист телепроекта «Новая фабрика звезд» ELMAN, MRID и DABRO.

Мероприятие в Казани проводится Минпромторгом РТ, Казанским государственным энергетическим университетом при поддержке Правительства республики. В этом году проведение фестиваля в формате общегородского праздника планируется в субъектах России с 1 по 22 сентября.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На фестивале «Вместе ярче» в Казани впервые пройдет выставка газомоторной техники
Новости дня
17:34
Минздрав Татарстана планирует привить от гриппа полмиллиона детей

Вакцины от гриппа уже поступили в медучреждения республики.

17:29
В канун 20-летия подвига Героя России Алексея Козина росгвардейцы побывали на его могиле

Сотрудники ОМОН посетили могилу танкиста, привели в порядок место захоронения и возложили цветы в дань памяти Герою.

17:29
С начала года 40 осужденных в Татарстане были оштрафованы за экстремистские татуировки

Штраф за каждую татуировку экстремистского характера составил от одной до двух тысяч рублей.

17:11
Роспотребнадзор по РТ: Один больной гриппом может заразить до 70% коллектива на рабочем месте

Главный санитарный врач Татарстана обратилась к руководителям предприятий и организаций с просьбой прививать подчиненных.

17:06
Прямые поезда начнут ездить между Казанью и Уфой

Из Татарстана в Башкортостан поезда будут ездить по четным дням, а в обратном направлении – по нечетным.

16:47
Возле рынка Ала-Дим в Казани грузовик вылетел на людей на тротуаре

По данным источника агентства, травмы получили четыре человека.

16:45
Татарстанские таможенники во время WorldSkills проверили более 470 тонн грузов

Участники чемпионата ввозили в Казань промышленное оборудование, мебель, инструменты и расходные материалы.

16:40
Минпромторг РТ: Татарстан входит в топ-5 регионов по посещаемости фестиваля «Вместе ярче»

В этом году организаторы мероприятия ожидают, что на фестиваль в парке Горького придет не менее 15 тыс. человек.

16:33
Михаил Глухов и Никита Лямкин пропустят матч «Ак Барса» против «Йокерита»

В составе появятся Дмитрий Юдин и Артем Михеев.

16:31
Свыше 16 тыс. татарстанцев проголосуют на выборах в Госсовет РТ на удобных для них участках

Центризбирком Татарстана подвел итоги подготовительной работы избирательных комиссий к выборам в парламент республики.

16:27
В колониях и СИЗО РТ под постоянным контролем находятся 47 осужденных и арестованных за экстремизм

В УФСИН России по РТ прошел круглый стол, посвященный ресоциализации бывших осужденных и профилактике экстремизма в исправительных учреждениях РТ.

16:15
«Ревизорро» не выявил серьезных нарушений на избирательных участках в Татарстане

Члены корпуса наблюдателей «За чистые выборы» посетили более 30 пунктов для голосования в столице и районах РТ.

16:08
На фестивале «Вместе ярче» в Казани впервые пройдет выставка газомоторной техники

На выставке также будут представлены компании, которые занимаются переоборудованием автомобилей под природный газ.

16:04
Этим летом дети из Луганска и Донецка отдохнули в лагерях Татарстана

Министр Молодежи РТ Дамир Фаттахов каждому ребенку из ЛНР и ДНР подарил чак-чак и организовал экскурсию по Казани.

15:52
В Минздраве РФ поддержали идею делать в негосударственных клиниках профилактические прививки

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект.

15:38
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Покровская проведет в Казани мастер-класс

Все собранные средства будут направлены на строительство второго здания хосписа имени Анжелы Вавиловой.

15:20
Компания Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G

Владельцы смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора.

15:20
В день выборов жители Казани смогут бесплатно ездить на общественном транспорте и посетить концерт

Проголосовавшие на избирательном участке получат браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!».

15:19
Житель Казани получил удар ножом во время потасовки из-за воздушных шаров

В данный момент полицейские выясняют личности участников конфликта.

15:14
Замминистра здравоохранения РТ: Японские медприборы – мощный инструмент для диагностики инфекций

Компания из Японии откроет в Татарстане производство приборов для быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний.

15:10
Ак Барс Банк подарит смартфоны и ноутбуки самым активным клиентам

В акции принимают участие все владельцы кредитной карты Emotion.

15:06
В Эрмитаже 5 октября откроется Международная неделя осведомленности о дислексии

Посетители смогут ознакомиться с тем, как видят люди с дислексией, пройти тестирование и задать вопрос ученым, которые занимаются этой проблемой.

15:00
Главный санитарный врач РТ привилась от гриппа на пресс-конференции в ИА «Татар-информ»

В Татарстане стартовала вакцинация против гриппа.

14:42
В Нурлатском районе открылся мусульманский образовательный центр имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина

В центре будут преподавать занятия по Корану, арабскому языку и вести примечетские курсы по программе ДУМ РТ.

14:37
Житель Альметьевска отдал более 700 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за БАДы

Чтобы заплатить налог за 11 миллионов рублей, которые якобы достанутся мужчине по решению суда, ему пришлось заложить автомобиль и взять кредит.

События