Минпромторг РТ: Татарстан входит в топ-5 регионов по посещаемости фестиваля «Вместе ярче»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче», проходящий в Казани, является одним из самых крупных и популярных среди аналогичных мероприятий, проходящих в регионах страны. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов.

«Я точно могу заверить, что среди регионов России мы [Татарстан] — в верхней пятерке по популярности и посещаемости этого праздника. В том году за целый день около 15 тыс. человек приняло участие в празднике. В этом году, если погода нас не подведет, мы тоже рассчитываем по количеству от 15 тыс. и более», — сказал спикер.

Праздник пройдет 7 сентября в парке им. Горького. В рамках программы фестиваля будут организованы игровые, развлекательные тематические зоны, мастер-классы. Также планируется проведение выставки «Бульвар энергоэффективных технологий» и экспозиции газомоторной техники.

Гостей ждет установка по сжиганию газа, квест по электротехнике, тренажеры виртуальной реальности. По традиции на территории фестиваля будут работать пункты по обмену ламп накаливания на светодиодные.

Предусмотрена концертная программа. Для жителей и гостей столицы РТ выступят популярные исполнители из Москвы и Казани: ANDRO, финалист телепроекта «Новая фабрика звезд» ELMAN, MRID и DABRO.

Мероприятие в Казани проводится Минпромторгом РТ, Казанским государственным энергетическим университетом при поддержке Правительства республики. В этом году проведение фестиваля в формате общегородского праздника планируется в субъектах России с 1 по 22 сентября.

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