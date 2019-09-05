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Татар-информ

5 сентября 2019, 15:20

Экономика и финансы

Компания Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G

Экономика и финансы

Компания Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G

Владельцы смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Tele2 продемонстрировала реальные пользовательские и бизнес-сценарии применения 5G в своей пилотной зоне в центре Москвы. Флагманский салон компании на Тверской улице, д. 25/9 превратился в 5G Hub на время эксплуатации тестовой сети пятого поколения.

Владельцы смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице — от Кремля до Садового кольца. Чтобы узнать, работает ли смартфон на этих частотах, следует обратиться в службу поддержки Tele2 или во флагманский салон связи на Тверской улице. Специалисты Tele2 помогут тестерам зарегистрировать устройство в пилотной сети 5G.

С помощью технологий дополненной реальности (AR) Tele2 и Ericsson наглядно объясняют, как стандарт 5G оптимизирует городскую инфраструктуру, производство, транспортную отрасль и сельское хозяйство. Информация с сенсоров-датчиков передается на платформу Интернета вещей, откуда поступает конечному потребителю — на планшет или в центр мониторинга города. Именно сети пятого поколения гарантируют высочайшую скорость и минимальную задержку передачи всех типов данных. Направляя планшет на объекты экспозиции, посетители 5G Hub Tele2 видят реализацию бизнес-кейсов в дополненной реальности. На базе 5G с помощью дронов можно мониторить критически важную инфраструктуру, перенаправлять транспортные потоки и в онлайн наблюдать за работой промышленных механизмов. Среди представленных сценариев — контроль качества продукции, мелиорация парков и сельхозугодий, отслеживание логистики и сохранности грузов.

Tele2 в игровом формате демонстрирует разницу между 5G и 4G в дополненной реальности. Два смартфона подсоединены к Wi-Fi-роутеру 4G и Wi-Fi-терминалу 5G WNC. Игроки сражаются в виртуальный пинг-понг, используя вместо теннисных ракеток обычные смартфоны. Таким образом, ракетка является единственным физическим объектом в этой игре, а мяч, стол и сетка — элементами дополненной реальности. Ракетка-смартфон на базе 4G не позволяет игроку показать такую же быструю реакцию, как у спортсмена, которому доступны низкая задержка и высокая скорость 5G. Пользовательский кейс показывает, как новейшая технология расширяет возможности AR/VR. После массового запуска сетей 5G пользователи смогут играть со своих смартфонов где угодно — для этого не требуется ни больших площадей, ни специального оборудования. 

Tele2 показывает посетителям 5G Hub на Тверской пиковую скорость около 2,1 Гбит/c и минимальное время задержки 9 мс. Результаты были достигнуты на инженерном смартфоне на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon с поддержкой диапазона 28 ГГц.

Оператор предлагает посетителям самим протестировать технологию 5G. Владельцы обычных смартфонов подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Таким образом, преимущества новейшей технологии могут оценить владельцы всех современных моделей смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей.

Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин прокомментировал:

«Несмотря на высочайшую конкуренцию в сфере покорения 5G Tele2 первой на российском рынке запустила реальную сеть пятого поколения и показала конкретные значения скорости. Сегодня мы приступаем к новому этапу масштабного проекта 5G на своей сети. Отрасль изучает различные пути для коммерческого запуска 5G, и цель эксплуатации пилотной сети — исследовать возможности миллиметрового диапазона для развития технологии. Tele2 не ограничивается одним сценарием демонстрации, но предлагает пользователям разные варианты работы технологии: они могут оценить 5G на широкой линейке устройств. Мы также предлагаем клиентам, которые уже приобрели первые смартфоны 5G, проверить их в деле в пилотной зоне Tele2. Надеемся, что уже скоро инфраструктурные препятствия для массового запуска 5G будут преодолены, а преимущества технологии реализованы в промышленных и бытовых сценариях. Пока же наша ультрасовременная сеть LTE способна удовлетворить все потребности абонентов по использованию цифровых сервисов».

Министр Правительства Москвы и руководитель Департамента информационных технологий столицы РФ Эдуард Лысенко отметил:

«ДИТ Москвы поддерживает всех операторов, чтобы жители столицы получали качественные и доступные услуги связи. Мы упростили доступ к городской инфраструктуре. Так, уже 60% базовых станций сети Tele2 расположены на различных городских объектах. Сегодня мы видим, как операторы разворачивают пилотные зоны следующего поколения мобильной связи. Их основная цель — поиск, тестирование и демонстрация жителям и бизнесу различных сценариев применения технологий 5G. Город внимательно следит за развитием опытных зон и эффективными практиками. Мы стремимся построить безопасную и надежную инфраструктуру, что, в свою очередь, станет предпосылкой для создания новых возможностей для бизнеса».

Инженерный смартфон на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon и роутер WNC разработаны с использованием модема серии Snapdragon X50 5G Family. Это первая в мире серия мультирежимных модемов, совмещающая поддержку стандартов 5G/4G/3G/2G в одном чипе. 

Помимо сплошного outdoor-покрытия в пилотной зоне, компания обеспечила indoor-покрытие во флагманском салоне на Тверской улице. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 28ГГц в режиме NSAс использованием якорного диапазона Band7 LTE (2600МГц). Режим NSA позволяет развернуть 5G с использованием сетей LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе. Tele2 может проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года. 

Директор центра 5G-инноваций Ericsson Михаил Филимончик отметил:

«Технологии 5G, развернутые на действующей сети Tele2, открывают совершенно новые возможности для всех сфер жизни людей и развития решений умного города. Благодаря высочайшей скорости и минимальной задержке передачи данных, 5G позволяет мониторить критически важную инфраструктуру, управлять городской средой и транспортом, а также создавать совсем новые продукты, которые учитывают желания пользователей».

Вице-президент Qualcomm Europe Inc. по развитию бизнеса Юлия Клебанова комментирует:

«Qualcomm очень рад сотрудничеству с Tele2 и успешному тестированию абонентского оборудования на операционной сети 5G. В результате ранних инвестиций, сделанных Qualcomm Technologies в 5G, появилась первая в мире система „от модема к антенне“, которая используется в коммерческих смартфонах с поддержкой 5G-NR уже в этом году».

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