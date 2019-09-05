Михаил Глухов и Никита Лямкин пропустят матч «Ак Барса» против «Йокерита»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Нападающий Михаил Глухов и защитник Никита Лямкин пропустят матч «Ак Барса» против «Йокерита». Об этом пресс-службе казанского клуба рассказал тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко.

«Миша Глухов сегодня не сыграет, Никита Лямкин тоже, вместо него выйдет Дмитрий Юдин. Также в составе Артём Михеев. У нас нет понятия „13-й нападающий“, форвард играет постоянно — в прошлом матче Фисенко сыграл 8 минут, то есть никто не сидит, все в игре», — рассказал Горбенко.

Игра пройдет сегодня в финском городе Хельсинки в 19.00.

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