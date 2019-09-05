Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Покровская проведет в Казани мастер-класс

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). На базе казанского Дворца водных видов спорта пройдет благотворительный мастер-класс заслуженного тренера России, главного тренера сборной команды страны по синхронному плаванию Татьяны Покровской. В тренировке примут участие юные синхронисты Татарстана и Удмуртии.
На сегодняшний день на участие в мастер-классе подали заявки около 400 спортсменов. Все собранные средства будут направлены на строительство второго здания хосписа имени Анжелы Вавиловой.
Стартует мероприятие в 11 часов утра.