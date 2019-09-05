(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В этом году на фестивале «Вместе ярче» в Казани впервые пройдет выставка газомоторной техники. Экспозиция разместится у ГТРК «Корстон». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов.

«Основные производители газомоторной техники в Татарстане известны — это „РариТЭК“ и „КАМАЗ“. Будут автомобили „Лада“, переоборудованные на работу на газовом топливе. Около 8 авто разных. Плюс рассматриваем тракторы», — отметил он.

Кроме того, на выставке 7 сентября будут представлены компании, которые занимаются переоборудованием автомобилей под природный газ, а также банки, предоставляющие на эти цели льготные кредиты.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе Ярче» проводится с 2016 года. Цель фестиваля — популяризация среди населения современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.

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