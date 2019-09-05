(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Житель Казани получил удар ножом во время потасовки из-за воздушных шаров, сообщили в социальных сетях.

«Четверо молодых людей и две девушки со светящимися воздушными шарами гуляли по городу, когда навстречу им вышли трое незнакомцев. Один их них проткнул шарик девушки ножом, завязалась ссора, которая вскоре переросла в потасовку», – подтвердили информацию в УМВД России по Казани.

В процессе стычки 31-летний казанец из компании с девушками получил колото-резаное ранение в лопатку. В данный момент полицейские устанавливают личности злоумышленников, ведется розыск.

«В настоящее время пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», – рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Мария Киямутдинова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.