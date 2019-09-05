В Бавлинском районе откроется отремонтированный за 17 млн рублей Дом культуры

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). 6 сентября в селе Потапово-Тумбарла Бавлинского района после капитального ремонта откроется сельский Дом культуры, сообщает пресс-служба сельского поселения.

Ремонт на данном объекте состоялся благодаря республиканской программе капремонта объектов культуры. Из регионального бюджета былы выделены средства в размере 15,2 млн рублей, из местного – 1,8 млн рублей.



Площадь Дома культуры составляет 783 квадратных метра, зрительный зал рассчитан на 300 посадочных мест. Строители обновили кровлю и фасад, заменили оконные, дверные блоки, отремонтировали инженерные сети (отопление, водоснабжение, канализацию), входную группу и отмостки, устроили слаботочные сети. Кроме того, была закуплена мебель и сценическая одежда.



Открытие объекта культуры состоится при участии главы Бавлинского района Рамиля Гатиятуллина и других почетных гостей. Церемония запланирована на пять часов вечера.

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