Замминистра здравоохранения РТ: Японские медприборы – мощный инструмент для диагностики инфекций

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Приборы японской компании для быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний – мощный вспомогательный инструмент для здравоохранения Татарстана, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Тестовая система называется lifering, это глобальный инвестиционный проект в рамках развития медфармполиса. Система позволит действительно быстро идентифицировать возбудителя инфекции. Мы получим мощный инструмент для быстрой диагностики. Думаю, что это будет полезно не только для Татарстана, но и для всего отечественного здравоохранения с точки зрения импортозамещающих технологий», – отметил замминистра.

Татарстан и Япония накануне подписали соглашение о создании производства на Восточном экономическом форуме.

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