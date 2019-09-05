Этим летом дети из Луганска и Донецка отдохнули в лагерях Татарстана

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Сто детей из Луганска и Донецка провели летние каникулы в лагерях Татарстана, здесь они побывали на экскурсиях по Казани и получили сладкие подарки от министра молодежи РТ Дамира Фаттахова. Об этом рассказала директор Брянковского колледжа Луганского Национального Университета им. Шевченко Оксана Чудина на брифинге по итогам поездок детей ЛНР в летние оздоровительные лагеря России.

«Для детворы Луганской республики международным союзом “Наследники Победы” была организована поездка в Республику Татарстан. В город Казань в детский оздоровительный лагерь „Заречье“ была приглашена группа детей из Луганской и Донецкой народных республик. Общая численность группы составляла 100 человек», — рассказала Оксана Чудина.

Так, в детский лагерь «Заречье» приехали 22 ребенка из Донецка и 78 детей из Луганска.

Также Оксана Чудина отметила, что Министерство молодежи РТ организовало для детей экскурсию по Казани, а министр молодежи РТ Дамир Фаттахов лично подарил всем детям чак-чак.

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