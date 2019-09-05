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Татар-информ

5 сентября 2019, 15:52

Здоровье и среда

В Минздраве РФ поддержали идею делать в негосударственных клиниках профилактические прививки

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Здоровье и среда

В Минздраве РФ поддержали идею делать в негосударственных клиниках профилактические прививки

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Минздрав России одобрил идею разрешить негосударственным клиникам делать населению прививки в рамках национального календаря вакцинации. С подобным предложением к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой обращался депутат от Республики Татарстан Борис Менделевич, сообщает пресс-служба депутата.

Депутат рассказал, что на одной из региональных недель к нему обратились представители медучреждений Татарстана, которые сообщили, что негосударственным лечебным учреждениям — частным и ведомственным, например, больнице РЖД, к которым прикреплено несколько сотен тысяч человек, не выдаются вакцины в рамках национального календаря прививок. По этой причине многие пациенты не могут получить бесплатную вакцинацию в тех лечебных учреждениях, к которым они прикреплены.

Парламентарий предложил включить негосударственные лечебные организации с прикрепленным по ОМС населением в список учреждений, где бесплатно проводят профилактические прививки, Минздрав РФ одобрил эту идею.

«В ближайшее время подготовлю соответствующий законопроект и внесу его в Госдуму», — сказал Борис Менделевич.

 

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