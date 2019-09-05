В Эрмитаже 5 октября откроется Международная неделя осведомленности о дислексии

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). С 5 по 12 октября в Государственном Эрмитаже пройдет Международная неделя осведомленности о дислексии, в рамках которой откроется Уникальная интерактивная выставка-инсталляция. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Посетители смогут ознакомиться с тем, как видят люди с дислексией, узнать интересные факты, пройти тестирование и задать вопрос не только российским, но и зарубежным ученым, которые занимаются этой проблемой», — говорится в сообщении.

Дети смогут попробовать себя в качестве художника на мастер-классе нейролингвиста Светланы Дорофеевой. Будет представлена уникальная авторская методика — нейроживопись. С ее помощью ребята в увлекательной форме научатся осознавать свое текущее эмоциональное состояние и проявлять его в рисунках. В течение всех дней его работы специалисты СПбГУ и Клинико-диагностического центра МЕДСИ будут проводить бесплатное экспресс-тестирование.

Ассоциация родителей и детей с дислексией совместно с независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research при поддержке Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и Министерства просвещения РФ провели исследование уровня восприятия в обществе проблем и рисков речевого развития у детей, в котором приняли участие порядка 35 тыс. респондентов по всей России. Презентация исследования также пройдет в рамках Недели осведомленности о дислексии.

Участники исследования считают, что при создании для детей с дислексией адекватных условий обучения они способны освоить школьную программу наравне со сверстниками. Среди людей с дислексией много талантливых людей и гениев: Альберт Эйнштейн, Ганс Христиан Андерсен, Агата Кристи, Уинстон Черчилль, Энтони Хопкинс, Пабло Пикассо, Стив Джобс.

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