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Татар-информ

5 сентября 2019, 14:37

Происшествия

Житель Альметьевска отдал более 700 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за БАДы

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Происшествия

Житель Альметьевска отдал более 700 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за БАДы

Чтобы заплатить налог за 11 миллионов рублей, которые якобы достанутся мужчине по решению суда, ему пришлось заложить автомобиль и взять кредит.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Житель Альметьевска отдал более 700 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за БАДы, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«53-летний мужчина рассказал в полиции, что еще в начале июля ему позвонила женщина, представилась сотрудником СК и сообщила, что ему полагаются компенсации за некачественные биодобавки, приобретенные ранее. Он под диктовку написал заявление в следком и отправил его почтой по указанному адресу», – рассказали в полиции.

На следующий день ему позвонил якобы бесплатный адвокат, намеревавшийся отстаивать интересы мужчины в суде. Спустя несколько дней аферист снова позвонил, сообщил, что его клиент выиграл и стал миллионером, которому положено 11 миллионов рублей, однако сперва следует заплатить налог.

Свободных денег у мужчины не было, и ему пришлось заложить свой авто. В последний день июля в банке он перевел 349 тысяч рублей на указанный счет. Позднее ему позвонили и потребовали еще 232 тысячи, мужчина перевел и их, взяв в кредит 470 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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