(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Житель Альметьевска отдал более 700 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за БАДы, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«53-летний мужчина рассказал в полиции, что еще в начале июля ему позвонила женщина, представилась сотрудником СК и сообщила, что ему полагаются компенсации за некачественные биодобавки, приобретенные ранее. Он под диктовку написал заявление в следком и отправил его почтой по указанному адресу», – рассказали в полиции.

На следующий день ему позвонил якобы бесплатный адвокат, намеревавшийся отстаивать интересы мужчины в суде. Спустя несколько дней аферист снова позвонил, сообщил, что его клиент выиграл и стал миллионером, которому положено 11 миллионов рублей, однако сперва следует заплатить налог.

Свободных денег у мужчины не было, и ему пришлось заложить свой авто. В последний день июля в банке он перевел 349 тысяч рублей на указанный счет. Позднее ему позвонили и потребовали еще 232 тысячи, мужчина перевел и их, взяв в кредит 470 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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