Фарид Мухаметшин в Казани вручил ключи от микроавтобусов пяти районным домам дружбы народов

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня в Казани вручил ключи от новых микроавтобусов «Форд Транзит» Домам дружбы народов, расположенным в пяти районах республики.

Автобусы получили учреждения культуры Азнакаевского, Апастовского, Дрожжановского, Новошешминского и Спасского районов РТ, на базе которых работают представительства Ассамблеи и Дома дружбы народов.

Фарид Мухаметшин отметил, что инициативу обеспечить транспортом районные дома дружбы народов поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Это обращение у меня было накануне Дня республики, Рустам Нургалиевич сразу откликнулся. Ответил, что дома дружбы, которые ведут активную работу, нужно поддержать», — рассказал он.

«Мы с уважением говорим о той большой выстроенной работе в нашей республике по культурному общению, межнациональному миру и согласию, вклад в которую вносит Ассамблея народов Татарстана, национально-культурные автономии и дома дружбы», — добавил глава парламента.

Председатель Госсовета подчеркнул, что деятельность домов дружбы «гармонично вплетается в общую политику органов государственной и муниципальной власти по сохранению обычаев, традиций, культуры». «Надо усиливать эту работу вместе с Министерством культуры РТ — как внутри района, так и в межрайонном взаимодействии», — обратился он к собравшимся.

С ответным словом на торжественной церемонии выступила руководитель представительства Ассамблеи народов Татарстана Спасского района Александра Калашникова.

«Мы хотим сказать большое спасибо за новые комфортные автобусы, благодаря которым сможем расширить горизонты своей деятельности. Спасибо за ценный подарок и поддержку», — заявила она.

До текущего года в Татарстане функционировали восемь домов дружбы народов — в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске, Нурлате, Тетюшах, Азнакаеве, Лениногорске. С этого года на базе различных муниципальных учреждений культуры они открылись еще в четырех районах — Новошешминском, Спасском, Апастовском и Дрожжановском.

В 2016 году новые микроавтобусы получили пять домов дружбы — в Казани, Нижнекамске, Нурлатах, Тетюшах, Менделеевске. Еще пять автобусов сегодня получили Культурный центр Азнакаевского района, Централизованная клубная система Апастовского района, Дом культуры Дрожжановского района, Централизованная клубная система Новошешминского района и Районный дом культуры Спасского района.

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