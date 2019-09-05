Министр природных ресурсов подчеркнул важность роли СМИ в борьбе за экологию

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). На острове Русский в рамках Восточного экономического форума прошел Российско-китайский медиафорум. Более полусотни крупнейших СМИ обсудили важность информационной поддержки российско-китайских отношений и роль медиа в борьбе с вызовами современного мира.

Одной из важнейших тем, обсуждаемых на Восточном экономическом форуме, стала тема экологии. Накануне министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин отметил необходимость взаимодействия СМИ и властных структур в вопросах, связанных с защитой природы.

«Очень важно, что средства массовой информации, в том числе и изначально развлекательные, придают столь большое значение экологической проблематике в нашей стране», — отметил Кобылкин.

К популяризации идей необходимости заботы о природе примкнули многие СМИ. Так, радиостанция «Русское Радио» активно включилась в проекты, инициированные Минприроды РФ, среди которых посадка лесов на Байкале, в Москве и Московской области, общегородские субботники, экологические акции на Дальнем Востоке и в Сочи.

Министр природных ресурсов России высоко оценивает перспективы взаимодействия радиостанции, слушателей «Русское Радио» и Минприроды России в сфере защиты окружающей среды: «Будучи крупнейшей радиосетью в мире и насчитывая более 3000 городов вещания в нашей стране, „Русское Радио“ способно донести до граждан информацию о важности сохранения уникальных природных ресурсов нашей страны. Со своей стороны министерство расположено к укреплению сотрудничества с лидерами общественного мнения, с профессионалами, способными вести за собой поколения и формировать новую культуру, в том числе экологическую», —заявил Кобылкин.

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