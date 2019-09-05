В Нурлатском районе открылся мусульманский образовательный центр имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Нурлатском мухтасибате состоялось торжественное открытие образовательного центра имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

На церемонии открытия со словами приветствия выступил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин: «Очевидно, что создание мусульманских образовательных центров для мусульман нашей республики гораздо более важно, чем строительство мечетей, поскольку духовно безграмотные и непросвещенные люди не станут посещать дома Всевышнего. Пусть ваш образовательный центр подарит нашему народу новых Марджани, Баруди и Ахмадзаки хазратов!».

Также гостями торжества стали глава Нурлатского муниципального района и города Нурлат Алмаз Ахметшин и имам-мухтасиб Нурлатского района Наиль хазрат Абулханов.

Строительство образовательного центра имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина началось в 2001 году. В здании площадью 1800 кв. метров расположились учебные классы, библиотека, общежитие на 60 мест для шакирдов центра. Здесь будут преподавать занятия по Корану, арабскому языку и вести примечетские курсы по программе ДУМ РТ.

Также здесь созданы условия для проведения обрядов никаха и имянаречения, совершения коллективных намазов, организации различных собраний. Кроме того, в центре есть музей-выставка, посвященная деятельности выдающегося татарского богослова, уроженца Нурлатского района Ахмадзаки хазрата Сафиуллина.

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