(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Казани по видео из соцсетей нашли и наказали водителя автобуса, грубо нарушившего ПДД, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС в Казани.

«Сотрудники ДПС обнаружили кадры, на которых в районе поселка Осиново водитель автобуса № 62 в нарушение правил дорожного движения выехал на встречную полосу и едва не столкнулся со встречным грузовым автомобилем», – рассказали в организации.

Водителя вскоре установили. 30-летний мужчина пояснил, что торопился. Свою вину он отрицать не стал.

В отношении мужчины составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода.

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