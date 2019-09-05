В Камских Полянах будут перерабатывать томаты и экспортировать зерно в Иран

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В поселке Камские Поляны Нижнекамского района реализуется два сельскохозяйственных проекта. Об успехах моногорода заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев поделился в своем Instagram`e.



«Поздравляю Камские Поляны с началом создания нового пищевого кластера! Комиссия при Министерстве сельского хозяйства РТ поддержала проект по созданию нового производства по фасовке и переработке томатов и огурцов потребительского кооператива “Алан”», – говорится в сообщении Беляева.



Он отметил, что завод стоит 80 млн рублей, из них 40 млн рублей – грантовых средств. Будет создано более 60 новых рабочих мест.



«Для жителей Камских Полян очень важны рабочие места в экологически чистых производствах», – подчеркнул замруководителя исполкома.



Кроме того, завершается строительство нового хлебоприемного предприятия на берегу Камы, в дальнейшем зерно будет экспортироваться в регионы России, а также Иран и Турцию. В проект инвестируют 100 млн рублей частных средств. «Двигаемся вперед», – написал Беляев, отметив, что будет создано 500 рабочих мест в рамках создаваемого кластера.

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