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Татар-информ

5 сентября 2019, 13:45

Экономика и финансы

Татарстанцы стали чаще пользоваться онлайн-сервисами

Экономика и финансы

Татарстанцы стали чаще пользоваться онлайн-сервисами

С помощью мобильного Интернета абоненты Tele2 в Татарстане заказывают товары и услуги, оплачивают счета, консультируются с врачами онлайн и другое.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Tele2 отмечает рост востребованности цифровых сервисов у абонентов оператора в Татарстане. Изменение пользовательского поведения компания связывает с увеличением числа активных data-пользователей и ростом доступности сервисов на базе мобильного Интернета. Татарстанцы стали чаще делать покупки в Интернете, оплачивать счета онлайн и решать пользовательские вопросы в digital-каналах обслуживания.

Tele2 в Татарстане отмечает уверенное проникновение цифровых сервисов на базе мобильного Интернета в повседневную жизнь абонентов. Доля активных data-пользователей в республике выросла до 55%, в среднем каждый из них качает 12 Гб в месяц — это почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

С помощью мобильного Интернета абоненты Tele2 в Татарстане заказывают товары и услуги, оплачивают счета, консультируются с врачами онлайн и многое другое. За год число пользователей сервисов мобильной коммерции в региональной сети Tele2 выросло на 40%, а количество проведенных платежей — более чем вдвое. Самые популярные сервисы — платежи через Google play, мобильные и денежные переводы и покупки в интернет-магазинах. 

Цифровая трансформация затронула и сферу абонентского обслуживания Tele2: по сравнению с прошлым годом количество обращений через digital-каналы увеличилось на 62%. При этом треть всех запросов обрабатывает чат-бот Tele2, который функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается по мере обработки запросов. Управлять тарифом и подключать необходимые сервисы и услуги абоненты Tele2 также предпочитают в онлайн-формате — за последний год количество пользователей личного онлайн-кабинета Tele2 среди абонентов в Татарстане выросло еще на треть. 

По оценке специалистов Tele2, активная цифровизация в Татарстане связана в том числе с ростом доступности мобильного Интернета на базе LTE-технологии. На сегодняшний день воспользоваться digital-сервисами в сети четвертого поколения могут 87% населения республики, а к концу года обновленная 4G-сеть будет доступна уже 97% жителей. Технология LTE стала базовой для татарстанцев: оператор фиксирует стабильный переток интернет-трафика в сеть четвертого поколения. Доля 4G в общем количестве скачанных гигабайтов достигает 70%, а объем трафика в 4G-сети за полгода вырос в полтора раза.

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