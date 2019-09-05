Под Набережными Челнами водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на встречной полосе

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Под Челнами водитель легковушки скончался после столкновения с грузовиком на встречной полосе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы ДТП.

Смертельная авария произошла в 16 километрах от Набережных Челнов на трассе Челны – Сарманово.

«Я еду и в какой-то момент на встречку выскочила легковушка. После удара, я даже не видел, как он отлетел. Машина задымилась, мы с водителями попытались ее потушить, однако огонь распространился очень быстро», – рассказал водитель грузового автомобиля, с которым столкнулась иномарка.

В полиции рассказали, что водитель «Рено» скончался на месте ДТП от полученных травм. На момент аварии в автомобиле находился он один.

«38-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и в зоне действия знака "обгон запрещен" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с идущей на встречу "Вольво". От удара легковушку выбросило с дороги, где она загорелась», – прокомментировал аварию начальник отделения ГИБДД ОМВД по Тукаевскому району Шамиль Ганеев.

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