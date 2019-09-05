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Татар-информ

5 сентября 2019, 13:30

Общество

Финалистка конкурса красоты «Мисс Русское Радио» примет участие в Восточном экономическом форуме

Общество

Финалистка конкурса красоты «Мисс Русское Радио» примет участие в Восточном экономическом форуме

Дарья Щетинина, завоевавшая титул «Мисс Экология», отправится на ВЭФ в составе делегации Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). С 4 по 6 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Мероприятие, учрежденное в 2015 году, призвано помочь развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В этом году участница конкурса красоты «Мисс Русское Радио 2019» Дарья Щетинина, завоевавшая титул «Мисс Экология», отправится на ВЭФ в составе делегации Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Она примет участие в организуемых Минприроды мероприятиях и станет послом «Русского Радио» на этом крупнейшем деловом и культурном событии, представляя радиостанцию как активного участника организуемых Министерством программ по защите экологии и дикой природы. 

4 сентября, в день открытия форума, Дарья Щетинина приняла участие в презентации портала национального проекта «Экология». Она расскажет о возможностях «Русского Радио» в сфере информационного сопровождения мероприятий проекта. 

«Моя основная цель как посла „Русского Радио“ на Восточном экономическом форуме — рассказать его участникам об огромной роли СМИ в кропотливой работе по защите окружающей среды, — говорит Дарья Щетинина. — По моему мнению, национальный проект „Экология“ — приоритетный не только для России, но и всего человечества. Проект нацелен на решение ряда наиболее острых экологических проблем, среди которых эффективное обращение с отходами, уменьшение загрязнения воздуха в крупных городах, повышение качества питьевой воды, сохранение флоры и фауны страны во всем ее многообразии. Главное, что в этот проект вовлечены миллионы жителей нашей страны — это совместная забота об экологии и всенародная помощь нашей природе. Я уверена: без активного участия каждого из нас реализация столь масштабных задач невозможна. И именно такое популярное СМИ, как „Русское Радио“, способно донести важность этого личного вклада в общее дело до десятков миллионов жителей нашей страны».

Также 4 сентября во время торжественного приема оргкомитета ВЭФ-2019 состоялся благотворительный аукцион в поддержку редких видов животных. Дарья Щетинина стала лицом благотворительного мероприятия и представила гостям аукциона уникальный лот от «Русского Радио» — «Ужин со звездой» — певицей, актрисой и радиоведущей Анной Семенович. 

6 сентября участников Восточного экономического форума ждет презентация шести зон экотуризма Дальнего Востока. Все эти регионы входят в зону вещания «Русского Радио». Дарья Щетинина расскажет о потенциале радиостанции в комплексной работе по развитию российского экотуризма, а также по информированию слушателей о новых экологических инициативах, проектах и идеях Минприроды. 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Николаевич Кобылкин высоко оценивает перспективы взаимодействия радиостанции, слушателей «Русского Радио» и Минприроды России в сфере защиты окружающей среды: «Очень важно, что средства массовой информации, в том числе и изначально развлекательные, придают столь большое значение экологической проблематике в нашей стране. Будучи крупнейшей радиосетью в мире и насчитывая более 3000 городов вещания в нашей стране, „Русское Радио“ способно донести до граждан информацию о важности сохранения уникальных природных ресурсов нашей страны. Со своей стороны министерство расположено к укреплению сотрудничества с лидерами общественного мнения, с профессионалами, способными вести за собой поколения и формировать новую культуру, в том числе экологическую», — заявил министр.

Ведущие и звёзды «Русского Радио» в рамках сотрудничества и взаимодействия с Минприроды в последние годы принимают активное участие в российских экологических программах: посадке лесов на Байкале, в Москве и Московской области, общегородских субботниках, экологических акциях на Дальнем Востоке и в Сочи.

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